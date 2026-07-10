В трех районах Челябинской области сохраняется очаг мышиной лихорадки

Инфекцию распространяют грызуны. У животных заболевание протекает незаметно, без внешних признаков, но вирус выделяется с мочой, слюной, кровью и испражнениями. Человек может заразиться при вдыхании пыли с частицами высохших выделений грызунов, а также через продукты или воду, загрязненные возбудителем.