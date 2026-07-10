В трех районах Челябинской области сохраняется очаг мышиной лихорадки

В Челябинской области сохраняется стойкий природный очаг геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, очаг расположен на территориях Ашинского, Саткинского и Катав-Ивановского районов.
Инфекцию распространяют грызуны. У животных заболевание протекает незаметно, без внешних признаков, но вирус выделяется с мочой, слюной, кровью и испражнениями. Человек может заразиться при вдыхании пыли с частицами высохших выделений грызунов, а также через продукты или воду, загрязненные возбудителем.
Основной способ защиты — борьба с грызунами. Специалисты рекомендуют:
— не употреблять продукты, которые могли контактировать с грызунами;
— хранить пищу в закрытой таре;
— мыть руки с мылом после посещения подвалов, погребов, сараев;
— при уборке дачных и подсобных помещений использовать влажную уборку и защитные маски.
ГЛПС — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее почки. При появлении температуры, головной боли, болей в пояснице и глазах необходимо срочно обратиться к врачу.