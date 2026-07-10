Пермскую «Парму» покинул лучший игрок прошлого сезона Брендан Адамс

Прошедший сезон в Перми стал для легионера из США одним из лучших в профессиональной карьере. В составе «Пармы» он провел 34 матчах, из котрых 29 — в стартовой пятерке. В среднем за игру Брендан набирал 15,1 очка и делал 5,8 передачи. По мнению экспертов, баскетболист стал одним из самых удачных иностранных приобретений клубов Единой лиги ВТБ.