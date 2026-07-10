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Пермскую «Парму» покинул лучший игрок прошлого сезона Брендан Адамс

Атакующий защитники не продлил контракт с клубом.

Источник: Комсомольская правда

БК «Бетсити Парма» сообщил о потере главной ударной силы прошлого сезона в Единой лиге ВТБ. Команду покинул атакующий защитник Брендан Адамс. Егот точных бросков и косичек будет не хватать пермякам.

Прошедший сезон в Перми стал для легионера из США одним из лучших в профессиональной карьере. В составе «Пармы» он провел 34 матчах, из котрых 29 — в стартовой пятерке. В среднем за игру Брендан набирал 15,1 очка и делал 5,8 передачи. По мнению экспертов, баскетболист стал одним из самых удачных иностранных приобретений клубов Единой лиги ВТБ.

Портал «Перехват» сообщил об интересе к Брендану Адамсу со стороны казанского БК УНИКС. Игрок близок к подписанию контракта.

В текущее межсезонье состав «Пармы» покинули еще два ведущих баскетболиста. Центровой Глеб Фирсов за денежную компенсацю перешел в «Локомотив-Кубань», его коллега по амплуа Террел Картер — в турецкий Tofaş Spor Kulübü.

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