Ветерану становления Калининградской области Ларисе Тихоновой исполнился 101 год. Во время войны женщина больше трёх лет провела в концлагере. Информацию об этом опубликовали на странице регионального правительства.
Лариса Ефимовна родилась под Смоленском, рано потеряла родителей и росла в детском доме. В начале Великой Отечественной войны она вместе с другими жителями копала окопы для красноармейцев. Затем Ларису Ефимовну вывезли в Германию, где она больше трёх лет провела в концлагере.
Ветеран переехала в Калининградскую область в 1946 году в числе первых переселенцев. Около 47 лет она работала учётчицей на целлюлозно-бумажном заводе. У Ларисы Ефимовны есть дочь и двое внуков.