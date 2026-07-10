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Ветерану становления Калининградской области Ларисе Тихоновой исполнился 101 год

Во время войны женщина больше трёх лет провела в концлагере.

Ветерану становления Калининградской области Ларисе Тихоновой исполнился 101 год. Во время войны женщина больше трёх лет провела в концлагере. Информацию об этом опубликовали на странице регионального правительства.

Лариса Ефимовна родилась под Смоленском, рано потеряла родителей и росла в детском доме. В начале Великой Отечественной войны она вместе с другими жителями копала окопы для красноармейцев. Затем Ларису Ефимовну вывезли в Германию, где она больше трёх лет провела в концлагере.

Ветеран переехала в Калининградскую область в 1946 году в числе первых переселенцев. Около 47 лет она работала учётчицей на целлюлозно-бумажном заводе. У Ларисы Ефимовны есть дочь и двое внуков.