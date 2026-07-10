Ветерану становления Калининградской области Ларисе Тихоновой исполнился 101 год

Лариса Ефимовна родилась под Смоленском, рано потеряла родителей и росла в детском доме. В начале Великой Отечественной войны она вместе с другими жителями копала окопы для красноармейцев. Затем Ларису Ефимовну вывезли в Германию, где она больше трёх лет провела в концлагере.