Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля. Об этом сообщает портал pogoda.by.
В субботу, 11 июля, за погоду в стране будут отвечать область пониженного атмосферного давления, а также неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны сильные дожди, местами грозы.
Вероятен туман. Ветер окажется переменных направлений, а в момент гроз порывистый. Ночью температура воздуха составит от +9 до +15 градусов, днем — от +18 до +24 градусов.
В воскресенье, 12 июля, погоду в Беларуси начнут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. В ночные часы будет переменная облачность, а днем облачно с прояснениями. Ночью местами по республике, а днем на большей части прогнозируются дожди. Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах в отдельных районах.
Возможен туман. Ветер будет северной четверти, при грозах порывистый. В ночные часы ожидается от +9 до +16 градусов. Днем воздух прогреется от +18 до +24 градусов, а по северной части — до +26 градусов.
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