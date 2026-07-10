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Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля

Что будет с погодой в Беларуси 11 и 12 июля из-за неустойчивой воздушной массы.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля. Об этом сообщает портал pogoda.by.

В субботу, 11 июля, за погоду в стране будут отвечать область пониженного атмосферного давления, а также неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны сильные дожди, местами грозы.

Вероятен туман. Ветер окажется переменных направлений, а в момент гроз порывистый. Ночью температура воздуха составит от +9 до +15 градусов, днем — от +18 до +24 градусов.

В воскресенье, 12 июля, погоду в Беларуси начнут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. В ночные часы будет переменная облачность, а днем облачно с прояснениями. Ночью местами по республике, а днем на большей части прогнозируются дожди. Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах в отдельных районах.

Возможен туман. Ветер будет северной четверти, при грозах порывистый. В ночные часы ожидается от +9 до +16 градусов. Днем воздух прогреется от +18 до +24 градусов, а по северной части — до +26 градусов.

Ранее Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь.

Тем временем синоптики сказали, почему в июле в Беларуси такое холодное лето и каким будет август 2026: «Самый холодный день мы уже пережили».

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