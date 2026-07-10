Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля

В воскресенье, 12 июля, погоду в Беларуси начнут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. В ночные часы будет переменная облачность, а днем облачно с прояснениями. Ночью местами по республике, а днем на большей части прогнозируются дожди. Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах в отдельных районах.