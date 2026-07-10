Калининградская предпринимательница погасила 900-тысячный долг по аренде после ограничений на имущество

Суд обязал женщину выплатить около 900 тысяч рублей за аренду участка, на котором она вела производственную деятельность. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района. Добровольно должница требования не исполнила, поэтому приставы применили меры. Выяснилось, что женщине принадлежат шесть зданий площадью от 7 до 70 квадратных метров, земельные участки на 15 и 25 соток, а также автомобили Nissan Qashqai и Mercedes-Benz. На движимое и недвижимое имущество наложили запрет на регистрационные действия.