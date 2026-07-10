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Заброшенное здание вспыхнуло у детсада в Волгограде

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Красноармейском районе Волгограда загорелось заброшенное здание рядом с детским садом на улице Копецкого.

Происшествие случилось 9 июля 2026 года, на место направили два пожарных расчета и бригаду скорой помощи.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области горело неэксплуатируемое двухэтажное здание. Подразделения 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание примерно за час.

Очевидцы утверждают, что пожар на этом объекте происходит уже не в первый раз.

В настоящее время причина пожара устанавливается. Официальная информация о последствиях возгорания уточняется.

Ранее сообщалось о случайной искре, которая стала причиной пожара в Краснооктябрьском районе Волгограда.

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