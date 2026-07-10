Заброшенное здание вспыхнуло у детсада в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда загорелось заброшенное здание рядом с детским садом на улице Копецкого.
Происшествие случилось 9 июля 2026 года, на место направили два пожарных расчета и бригаду скорой помощи.
По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области горело неэксплуатируемое двухэтажное здание. Подразделения 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание примерно за час.
Очевидцы утверждают, что пожар на этом объекте происходит уже не в первый раз.
В настоящее время причина пожара устанавливается. Официальная информация о последствиях возгорания уточняется.
Ранее сообщалось о случайной искре, которая стала причиной пожара в Краснооктябрьском районе Волгограда.
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