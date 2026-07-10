Юрий Слюсарь: быстро ликвидировать пожар в порту Таганрога не получится

«Встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Честно сказал: к сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится. Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС», — написал Юрий Слюсарь.