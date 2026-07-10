Третья жизнь «Детского хоровода»: символ Сталинграда обретает завершенный вид

В Волгограде в рамках благоустройства территории площади перед железнодорожным вокзалом специалисты приступили к монтажу декоративно-архитектурных элементов на фонтане «Детский хоровод». Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже завершена установка фигур лягушек на бортах чаши фонтана.