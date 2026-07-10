Хоккеист Богдан Конюшков проведёт сезон в «Торпедо» на правах аренды

— Представители Богдана обратились к нам с просьбой о предоставлении возможности «технического» подписания двустороннего контракта с «Монреалем». Мы не имели аргументов против, поскольку он в любом случае отработает свой контракт с «Торпедо» до 31.05.2027. Далее Богдан будет вправе принять решение об активации контракта с клубом НХЛ либо о продлении отношений с нами, — пояснил генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.