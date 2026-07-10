Хоккеист Богдан Конюшков проведёт сезон в «Торпедо» на правах аренды

Нижегородский клуб объявил о техническом расторжении контракта со своим защитником, который станет игроком «Монреаля».
«Торпедо» закрепило за собой права на Конюшкова. Освобождение от контрактных обязательств необходимо для подписания двустороннего соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», после чего игрок останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до 31 мая 2027 года.
— Представители Богдана обратились к нам с просьбой о предоставлении возможности «технического» подписания двустороннего контракта с «Монреалем». Мы не имели аргументов против, поскольку он в любом случае отработает свой контракт с «Торпедо» до 31.05.2027. Далее Богдан будет вправе принять решение об активации контракта с клубом НХЛ либо о продлении отношений с нами, — пояснил генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Конюшков провёл 77 матчей, набрал 43 очка (7 + 36). Это лучшие показатели за четыре года. Всего на счету уроженца Пензы 292 игры и 120 очков (19 + 101). В КХЛ Богдан выступал только за «Торпедо», дебютировав 3 сентября 2022 года. 20 декабря того же года ему исполнилось 20 лет.
Напомним, что в 2023-м Конюшков, проведя 6 матчей в финале плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (6 очков, 0 + 6), помог нижегородской «Чайке» выиграть Кубок Харламова. А в 2025-м Богдан внёс весомый вклад в чемпионский триумф команды «Торпедо-Горький» во Всероссийской хоккейной лиге. За 17 игр плей-офф ведущий защитник заработал 13 очков (3 + 10) при показателе полезности +14 и среднем игровом времени 25 минут 42 секунды.