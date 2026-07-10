В Самарской области отремонтируют более 140 км школьных маршрутов

Работы по ремонту 143 км автомобильных дорог, ведущих к детским садам, школам, колледжам и вузам, проведут в этом году в Самарской области. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты обновят 46 участков региональных трасс, а также улицы Самары и Тольятти, сообщили в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Так, в Приволжском районе в нормативное состояние приведут два участка региональных дорог общей протяженностью 20,2 км. Капитальный ремонт идет на трассе «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка. Именно по этой дороге ежедневно возят детей в школу. Также в районе уже отремонтирован участок «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир, по которому школьников из Бестужевки доставляют в школу села Кашпир.
В Сергиевском районе обновят 10 км дорог. Одна из ключевых — трасса «Сергиевск — Большая Чесноковка» — Кандабулак — Красносельское протяженностью 6,7 км, по которой ходит школьный автобус. Он ежедневно забирает детей из населенных пунктов Ровный, Спасское и Кандабулак и везет их в Красносельскую школу. Более 500 метров обновленного участка проходит по улице Советской — главной улице села Красносельского. В ходе работ уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.
Еще один объект в этом районе — дорога «Кинель-Черкассы — Урал» — Захаркино. Она остается единственным путем для подвоза детей в школы и детский сад, которые находятся в соседних населенных пунктах, поскольку в самом Захаркине таких учреждений нет. На всем протяжении уже уложено основание, в ближайшее время начнутся работы по устройству тротуаров и освещения.
В Самаре в этом году обновят более 28 км дорог, ведущих к детским образовательным учреждениям. Одна из них — улица Металлистов, где уже выполнен ремонт на участке длиной 1,5 км — от проспекта Юных Пионеров до улицы Теннисной. Там расположены детские сады № 229, 323, 386 и 316, а также школа № 106. В Тольятти по нацпроекту отремонтируют 2,5 км дорог, входящих в маршруты движения к школам и колледжам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.