В Самарской области отремонтируют более 140 км школьных маршрутов

В Самаре в этом году обновят более 28 км дорог, ведущих к детским образовательным учреждениям. Одна из них — улица Металлистов, где уже выполнен ремонт на участке длиной 1,5 км — от проспекта Юных Пионеров до улицы Теннисной. Там расположены детские сады № 229, 323, 386 и 316, а также школа № 106. В Тольятти по нацпроекту отремонтируют 2,5 км дорог, входящих в маршруты движения к школам и колледжам.