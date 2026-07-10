В Глазовском районе Удмуртии открылась детская научная игровая площадка

На центральной площадке деревни появилось многофункциональное игровое оборудование, рассчитанное на разностороннее развитие детей. В состав комплекса вошли качели‑гнезда, качалка на пружине и балансировочные качели. Спортивный модуль включает стену для скалолазания, канатную лестницу и турники. Такие элементы помогают ребятам развивать силу и выносливость. Для тренировки логики и пространственного мышления предусмотрены лабиринт и бизиборд.