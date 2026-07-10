В Глазовском районе Удмуртии открылась детская научная игровая площадка

Современную детскую научную игровую площадку благоустроили в деревне Штанигурт Глазовского района Удмуртии. Пространство обустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
На центральной площадке деревни появилось многофункциональное игровое оборудование, рассчитанное на разностороннее развитие детей. В состав комплекса вошли качели‑гнезда, качалка на пружине и балансировочные качели. Спортивный модуль включает стену для скалолазания, канатную лестницу и турники. Такие элементы помогают ребятам развивать силу и выносливость. Для тренировки логики и пространственного мышления предусмотрены лабиринт и бизиборд.
Особый интерес вызывает «труба‑переговоры»: с ее помощью дети знакомятся с принципами работы простых механизмов и совершенствуют навыки коммуникации. Отдельным познавательным модулем стала композиция «Солнечная система» — в игровой форме она дает представление об астрономии и масштабах космоса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.