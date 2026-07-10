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В Железногорске женщина упала у здания налоговой и получила 300 тыс. рублей

В Железногорске женщина поскользнулась на наледи у здания налоговой и получила тяжелую травму. После этого суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда.

В Железногорске женщина поскользнулась на наледи у здания налоговой и получила тяжелую травму. После этого суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года на улице Свердлова, 9/2, со стороны здания налоговой инспекции. Женщина упала на льду и получила сложный перелом левой большеберцовой кости. Ей потребовалась операция. В суде она рассказала, что долго лечилась, испытывала сильную боль, а после травмы была вынуждена передвигаться с помощью ходунков и принимать лекарства. Женщина просила взыскать 500 тыс. рублей компенсации, стоимость препаратов и судебные расходы.

Суд установил, что место падения находится в границах участка, которым пользуется УФНС России по Красноярскому краю. При этом доказательств хорошей уборки территории, посыпки льда или предупреждающих знаков ответчик не представил.

В итоге с УФНС взыскали 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, 6 298 рублей за лекарства и 8 300 рублей судебных расходов. Решение пока не вступило в законную силу.