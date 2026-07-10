В Железногорске женщина упала у здания налоговой и получила 300 тыс. рублей

Инцидент произошел в ноябре 2025 года на улице Свердлова, 9/2, со стороны здания налоговой инспекции. Женщина упала на льду и получила сложный перелом левой большеберцовой кости. Ей потребовалась операция. В суде она рассказала, что долго лечилась, испытывала сильную боль, а после травмы была вынуждена передвигаться с помощью ходунков и принимать лекарства. Женщина просила взыскать 500 тыс. рублей компенсации, стоимость препаратов и судебные расходы.