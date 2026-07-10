Администрация Тракторозаводского района Волгограда и РУСАЛ подписали соглашение

Напомним, что за последние три года РУСАЛ направил более 200 миллионов рублей на развитие социальной инфраструктуры Волгограда. Поддержка социальных проектов и забота о качестве жизни людей остаются важной частью корпоративной культуры компании и продолжают традиции, заложенные основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска более 20 лет назад.