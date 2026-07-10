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Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в Туве

Эпицентр находился в 41 километре западнее села Кунгуртуг.

В Туве зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в региональном МЧС.

10 июля в 17:01 по местному времени на территории Тере-Хольского района произошло сейсмическое событие магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 41 километре западнее села Кунгуртуг.

Колебания земной поверхности жители не ощутили, звонков в экстренные службы не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утопление.

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