Нижегородская Общественная палата обсудила мониторинг на предстоящих выборах

Представители Общественной палаты Нижегородской области обсудили с руководителями муниципальных общественных палат региона организацию мониторинга на предстоящих выборах в Госдуму 18−20 сентября.
Член Общественного Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг (НОМ)» Александр Брод отметил, что общественное наблюдение во время выборов предотвращает вбросы, незаконную агитацию и попытки посеять хаос среди избирателей.
«Все стадии избирательного процесса должны пройти строго в соответствии с российским законодательством. Мы стоим на страже закона и любые нарушения, попытки сорвать процесс голосования должны получать от нас незамедлительную реакцию», — заявил Александр Брод.
По словам члена Общественной палаты РФ, эксперта НОМ, руководителя проектов Экспертного института социальных исследований Владимира Шаповалова, предстоящие выборы станут главным электоральным событием на период до 2030 года. В них примут участие около 113 млн человек.
Выборы в Нижегородской области будут трехуровневыми. Помимо выборов депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области, пройдут избирательные кампании по избранию Совета депутатов Выксы и Семеновского округа. Также состоятся дополнительные выборы в органы Борского, Балахнинского, Вадского, Воротынского округов.
По словам председателя комиссии по законности и защите прав граждан региональной Общественной палаты Константина Каргина, общественные наблюдатели, входящие в пул, прошли специальное обучение и уже применяли навыки на практике. Они будут работать в участковых избирательных комиссиях региона во время выборов.
Кроме того, Региональная общественная палата рекомендовала экспертам обсудить доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на тему: «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области начал работу штаб по наблюдению за выборами.