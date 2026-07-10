В кубанском поселке Звезда построят современный фельдшерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возводят в поселке Звезда Ленинградского округа Краснодарского края. Объект откроется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Ранее местным жителям приходилось пользоваться услугами медпункта, который находился в аварийном состоянии. В современном ФАПе будут оборудованы просторный приемный и процедурный кабинеты, что позволит проводить ЭКГ, вакцинацию, спирометрию, забор анализов, профилактические осмотры и контроль артериального давления. Новый медпункт рассчитан на обслуживание более чем 500 человек.
«Теперь нет необходимости добираться до районной поликлиники — здесь организуют запись к профильным специалистам и лабораторные исследования. Наша первоочередная цель — обеспечить равный доступ к качественной медицине для всех, в том числе и для жителей отдаленных территорий», — отметила заместитель главы Ленинградского округа Юлия Мазурова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.