Лжегазовщики обманули 227 нижегородцев на 3,5 миллиона рублей

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, фигурантами которого стали 11 местных жителей — они выдавали себя за сотрудников газовой службы, навязывали дорогостоящую замену оборудования и обманули 227 человек на 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.