В Воронеже закрылся шоурум Tesla АВС Electric Motors Club

Сохранение офлайн-автосалона стало экономически нецелесообразным из-за изменений в регулировании рынка импорта автомобилей, а параллельный ввоз стал более гибкой и востребованной моделью по сравнению с содержанием шоурума. «С текущими законами и утилизационным сбором (до 4,8 млн руб. в 2026 году), содержать салон электромобилей в Воронеже, к сожалению, не имеет никакого смысла. Да и бензиновые автомобили из наличия получаются на миллион-два дороже, поэтому все больше покупателей предпочитают подождать и купить дешевле. Поэтому было принято решение закрыть шоурум и работать “под заказ” в удаленном формате для других регионов, либо есть два офлайн офиса продаж в Воронеже», — рассказал «Ъ-Черноземье» Роман Рябых.