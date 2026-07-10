В Красноярске временно изменится маршрут троллейбуса № 13

В Красноярске 11 июля с 8 утра до 17 вечера изменится схема движения троллейбусов № 13. Причина — отключение контактной сети для обрезки деревьев в районе дома № 50 по улице Копылова, сообщили в мэрии.
На это время троллейбусы поедут в прямом и обратном направлении через Красную площадь, улицы Робеспьера, Республики, Маерчака, Калинина и Тотмина до остановки «Северо-западный район».
После завершения работ общественный транспорт вернется на обычный маршрут.
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