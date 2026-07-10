Еще один футболист ушел из «Пари НН» перед новым сезоном

Футбольный клуб «Пари НН» и защитник Хуан Камило Кастильо Андраде достигли договоренности о расторжении контракта. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской команды в социальной сети «ВКонтакте».
Кастильо стал игроком «Пари НН» в январе 2025 года. Он успел провести 25 игр за нижегородский клуб.
«Хуан, желаем удачного развития дальнейшей спортивной карьеры! Спасибо за работу!», — говорится в сообщении.
Колумбиец далеко не первый игрок, кто покинул команду в межсезонье. Ранее с Нижним Новгородом окончательно попрощались форвард Реналдо Сефас, защитники Максим Шнапцев и Илья Кирш, а также еще три футболиста — Олакунле Олусегун, Егор Смелов и Алекс Сарфо. Два спортсмена отправлены в аренду: защитник Ярослав Крашевский — в тульский «Арсенал», а нападающий Матвей Урванцев — в «Челябинск».
Напомним, что сезон в ФНЛ стартует для «Пари НН» 12 июля матчем с «Ротором».