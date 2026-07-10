Более 220 медиков трудоустроят в селах и деревнях Подмосковья в этом году

Реализация программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Подмосковье в этом году позволит трудоустроить еще 222 медработника. Программа направлена на привлечение врачей и среднего медперсонала на территории, испытывающие дефицит кадров, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Участникам программы предоставляют единовременную выплату, размер которой зависит от удаленности места работы. Для врачей она составляет 1−1,5 миллиона рублей, для фельдшеров и других специалистов среднего медицинского персонала — 500−750 тысяч.
С начала действия программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Подмосковье более 2,8 тысячи медицинских работников трудоустроились в сельские населенные пункты и малые города региона. Стать участниками программы могут терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и представители других медицинских специальностей.
Для оформления необходимо обратиться в кадровую службу выбранного медицинского учреждения. Информация о программе и других мерах поддержки медработников размещена по ссылке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.