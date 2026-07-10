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Эвакуированные жители Таганрога смогут вернуться домой через несколько дней

Слюсарь: эвакуированные жители Таганрога скоро смогут вернуться домой.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 10 июл — РИА Новости. Эвакуированные из зоны ЧС жители Таганрога смогут вернуться в дома через несколько дней, им при необходимости будет предоставлена гостиница, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Таганроге в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории морского порта, его тушат, локально введен режим чрезвычайной ситуации, сообщал губернатор утром. Предварительно, пострадавших нет. Из зоны ЧС эвакуированы жители, в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей.

«Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет.

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