Эвакуированные жители Таганрога смогут вернуться домой через несколько дней

«Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».