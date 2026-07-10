В Екатеринбурге дети заразились энтеровирусом в частном саду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Воспитанники частного детского сада в Екатеринбурге заразились энтеровирусом, идет расследование, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев энтеровирусной инфекции в частном детском саду “Премьер” в Екатеринбурге», — говорится в сообщении без уточнения числа заболевших.
Отмечается, что в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, отсутствуют личные медицинские книжки у некоторых работников пищеблока, неверно хранилась пищевая продукция и другое.
Составлен протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, материалы подготовлены для передачи в суд, добавили в пресс-службе.