В Красноярском крае прошло первое заседание Морского совета

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл первое заседание Морского совета в Дудинке.
Участники обсудили выполнение планов навигационного сезона, поставки топливно-энергетических ресурсов и развитие портовой инфраструктуры.
«У Красноярского края мощный транспортный потенциал. Наш регион расположен в центре Севморпути — самого короткого водного маршрута, соединяющего европейскую часть России с Дальним Востоком. Енисей и его притоки связывают отдалённые территории с материком. Чтобы усилить возможности Трансарктического транспортного коридора, нам важно укреплять внутреннее судоходство: модернизировать портовую инфраструктуру, обновлять флот, по максимуму использовать потенциал наших рек для формирования грузопотоков. Это стратегический приоритет», — обозначил задачи Михаил Котюков.
Навигация 2026 года проходит в штатном режиме в соответствии с графиком. За навигацию в рамках северного завоза предстоит доставить около 196 тысяч тонн топлива и ГСМ. На сегодня выполнено более 42% от этого объема.
«Ситуация на топливном рынке сложная, поэтому приходится в ежедневном режиме обеспечивать координацию поставки — от завода-отправителя до непосредственного места приёма. Необходимо ежедневно сверять часы с муниципальными заказчиками и производителями — пока эта работа не будет завершена», — подчеркнул Михаил Котюков.
В заседании Морского совета принял участие генеральный директор компании «Норникель-Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
«Навигация силами Енисейского речного пароходства проходит в плановом режиме. В Эвенкийский муниципальный округ по Подкаменной и Нижней Тунгуске завоз грузов завершён. Населённые пункты обеспечены топливом и стройматериалами до следующей весны. В летнюю навигацию в Норильский промышленный район, населённые пункты Енисейского залива, Туруханского и Енисейского муниципальных округов запланировано перевезти более 3 млн тонн грузов — уголь, техника, щебень, топливо. Сейчас в оперативном порядке завозим нефтепродукты», — рассказал Андрей Вискунов.
Напомним, Морской совет Красноярского края — новый координационный орган. В числе его задач — развитие судоходства в акватории Северного морского пути, формирование промышленной и научной базы арктических территорий, защита природной среды арктических акваторий, развитие туристического потенциала Арктики. Создать такие советы регионам рекомендовала Морская коллегия Российской Федерации.