Владислав Атмахов взял на контроль ситуацию с газом в доме на Советской

В управляющей компании заявляют, что все необходимые мероприятия выполнены. В Госжилинспекции же предлагают жильцам ждать официального ответа на их обращения до 30 дней. В ДУКе пояснили, что газоснабжение приостановлено временно — в целях безопасности, до полной проверки вентиляции во всех квартирах. В администрации Канавинского района сообщили, что ситуация находится на их контроле.