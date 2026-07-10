83 пляжа Анапы получили разрешение на открытие, еще 14 проходят экспертизу

В ликвидации ЧС задействована сводная группировка из 765 человек и 186 единиц техники. Из зоны загрязнения вывезли около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, которые в специализированных организациях были обезврежены или переведены в категорию вторичных продуктов. Весь объем вывезенного материала успешно утилизирован или переработан.