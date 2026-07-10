По данным комитета, сооружение давно не использовалось: отсутствовали двери, разбиты окна, повреждена кровля. После сноса участок полностью освободили. В ККИ подчеркнули, что ликвидация самостроев ведется системно. Освобожденная территория может быть возвращена в хозяйственный оборот.
В Парголово ликвидирован заброшенный самострой из бытовок
ККИ Петербурга демонтировал незаконную постройку площадью 420 кв. метров. Объект состоял из соединенных строительных бытовок на бетонных плитах и находился в аварийном состоянии.