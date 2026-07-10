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В Парголово ликвидирован заброшенный самострой из бытовок

ККИ Петербурга демонтировал незаконную постройку площадью 420 кв. метров. Объект состоял из соединенных строительных бытовок на бетонных плитах и находился в аварийном состоянии.

Источник: Комитет по контролю за имуществом Санкт?Петербурга

По данным комитета, сооружение давно не использовалось: отсутствовали двери, разбиты окна, повреждена кровля. После сноса участок полностью освободили. В ККИ подчеркнули, что ликвидация самостроев ведется системно. Освобожденная территория может быть возвращена в хозяйственный оборот.