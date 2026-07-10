Почти тысяча красноярских автолюбителей с начала года выезжали на встречку

С начала текущего года уже более 900 красноярских автолюбителей допустили выезд на полосу встречного движения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. Пренебрежение правилами привело к 15 дорожным авариям, участники которых получили различные травмы. Напомним, в предстоящий уик-энд дорожные полицейские перейдут на усиленный вариант несения службы. Особое внимание инспекторы ДПС уделят лихачам и любителям нетрезвой езды. Кроме того, будут следить за правилами перевозки детей и за передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности.