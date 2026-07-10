В башкирском городе Учалы преобразят парк и сквер Боевой Славы

Масштабное благоустройство двух ключевых общественных пространств продолжается в городе Учалы Республики Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся одновременно в Парке культуры и отдыха и в сквере Боевой Славы, сообщили в администрации Учалинского района.
В Парке культуры и отдыха реализуется проект «Путь Урал-батыра». Благоустройство ведется поэтапно: если в прошлом году был выполнен первый этап работ, то на данный момент парк уже заметно преобразился. Подрядчики смонтировали новые светильники и обустроили современную спортивную зону, включающую площадку для настольного тенниса, зону для стритбола, тренажеры и памп-трек. Также построено новое административно-бытовое здание, где разместились уборная и комната матери и ребенка. В перспективе там откроется пункт проката спортивного оборудования. В настоящее время бригада выполняет ремонт малой сцены и обустраивает пешеходные дорожки.
Параллельно в сквере Боевой Славы идут работы по комплексному благоустройству. Планом предусмотрены замена ограждения, монтаж современной системы уличного освещения, обновление асфальтобетонного покрытия, а также озеленение территории. Завершение всех основных этапов работ запланировано на этот год, что позволит жителям города оценить все преимущества благоустроенных территорий.
«Для нас важно, чтобы каждый житель Учалов имел доступ к качественным местам для отдыха и спорта. Парк культуры и отдыха и сквер Боевой Славы — это точки притяжения для всех поколений. Благодаря национальному проекту мы не просто ремонтируем дороги или ставим лавочки, мы создаем современное, безопасное и комфортное пространство, где людям хочется проводить время с семьей и друзьями», — отметил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.