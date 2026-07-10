В башкирском городе Учалы преобразят парк и сквер Боевой Славы

В Парке культуры и отдыха реализуется проект «Путь Урал-батыра». Благоустройство ведется поэтапно: если в прошлом году был выполнен первый этап работ, то на данный момент парк уже заметно преобразился. Подрядчики смонтировали новые светильники и обустроили современную спортивную зону, включающую площадку для настольного тенниса, зону для стритбола, тренажеры и памп-трек. Также построено новое административно-бытовое здание, где разместились уборная и комната матери и ребенка. В перспективе там откроется пункт проката спортивного оборудования. В настоящее время бригада выполняет ремонт малой сцены и обустраивает пешеходные дорожки.