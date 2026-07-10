В Нижегородской области создали 18 зон для учебных полетов БАС

Специальные зоны для выполнения полетов беспилотных воздушных судов появились в Нижегородской области в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На территории региона создали 18 таких площадок, сообщили в пресс-службе правительства области.
Новые зоны расположены на территории Нижнего Новгорода, Бора, Выксы, Павлова, Княгинина, поселков Воротынец и Большое Козино, а также в Кстовском и Балахнинском муниципальных округах. Ключевое преимущество таких площадок заключается в возможности выполнения полетов без предварительного согласования.
«Беспилотные авиационные системы сегодня одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей. Для подготовки квалифицированных специалистов важно создавать не только образовательные программы, но и условия для отработки практических навыков. Наличие таких специальных зон расширяет возможности для подготовки школьников, студентов, педагогов, участников профильных кружков, а также позволяет жителям региона знакомиться с современными технологиями БАС», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В каждой зоне определены границы воздушного пространства, допустимая высота полетов и режим работы. В зависимости от места расположения максимальная высота полетов составляет от 50 до 150 метров, а радиус территории достигает 1 километра. Полеты осуществляются в установленное для каждой площадки время.
«В зонах учебных и тренировочных полетов разрешается проводить полеты беспилотников в специально выделенном воздушном пространстве. Решение направлено на развитие беспилотной авиации в регионе и создание дополнительных возможностей для подготовки будущих специалистов отрасли», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
На специально выделенных территориях беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 кг можно запускать без получения разрешения на использование воздушного пространства и без подачи плана полета. Это существенно упрощает проведение практических занятий, тренировок и образовательных мероприятий по эксплуатации беспилотников.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.