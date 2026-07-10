В Нижегородской области создали 18 зон для учебных полетов БАС

«Беспилотные авиационные системы сегодня одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей. Для подготовки квалифицированных специалистов важно создавать не только образовательные программы, но и условия для отработки практических навыков. Наличие таких специальных зон расширяет возможности для подготовки школьников, студентов, педагогов, участников профильных кружков, а также позволяет жителям региона знакомиться с современными технологиями БАС», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.