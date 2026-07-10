Ушастую сову заметили днем в Большом еловом сквере Нижегородского кремля

Встреча с ушастой совой в Нижегородском кремле хоть и выглядит необычно, но сама по себе не является невозможной. В регионе этот вид обитает регулярно, а в городах птицы могут появляться в тихих зеленых зонах во время отдыха или поиска корма. Большой еловый сквер с деревьями и относительно спокойной обстановкой вполне мог привлечь пернатую гостью.