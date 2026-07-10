Ушастую сову заметили днем в Большом еловом сквере Нижегородского кремля

Необычного посетителя заметили в Нижегородском кремле — в Большом еловом сквере днем на дереве сидела ушастая сова. Фотографию птицы прислали в редакцию nn.aif.ru.
Ушастая сова — один из наиболее распространенных видов сов в России. Свое название она получила из-за заметных перьевых «ушек» на голове, которые, однако, не связаны со слухом. Эти птицы обычно выбирают для обитания хвойные и смешанные леса, лесополосы, парки и территории с густой растительностью.
Встреча с ушастой совой в Нижегородском кремле хоть и выглядит необычно, но сама по себе не является невозможной. В регионе этот вид обитает регулярно, а в городах птицы могут появляться в тихих зеленых зонах во время отдыха или поиска корма. Большой еловый сквер с деревьями и относительно спокойной обстановкой вполне мог привлечь пернатую гостью.
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