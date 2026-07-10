Не только Ганнибал Лектер: Энтони Хопкинс в 88 лет начал музыкальную карьеру

Как отмечается, Bracken Road была написана ещё в 1963 году, когда Хопкинс работал в театре в Ливерпуле. Актёр давно занимается музыкой: в подростковом возрасте он сочинял произведения для местных театральных постановок, а позже стал автором работ для фортепиано и скрипки с оркестром. Среди его известных музыкальных произведений — вальс And The Waltz Goes On.