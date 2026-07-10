Как за последние годы изменился регион?

Ростовская область — один из ключевых регионов юга России с точки зрения экономики, промышленности, сельского хозяйства. Здесь сосредоточены важные предприятия, а благодаря удобному расположению область обеспечивает поток товаров в разные субъекты, в том числе на новые территории.
Но главное, что на Дону не просто растёт экономика и ширится инвестиционный потенциал, но и обновляются дороги, преображаются общественные пространства, появляются современные школы, больницы, дома культуры и спортивные объекты. О том, как за последние годы изменилась Ростовская область — в материале.
Хлеборобный край.
Донской регион опирается на свою роль центра юга страны. Здесь открываются новые промышленные предприятия, что позволяет сделать шаг на пути к обеспечению технологического суверенитета.
Особое внимание — инвесторам, которые готовы вкладывать миллиарды рублей в развитие донского края. Сегодня, по словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, инвестиционный портфель Дона насчитывает более 600 проектов общей стоимостью свыше одного трлн рублей. В их числе — строительство комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна стоимостью 34,6 млрд рублей, возведение роботизированного склада для хранения и сортировки грузов с инвестициями порядка 700 млн рублей.
В этом году в эксплуатацию планируют ввести также тепличный комплекс по производству овощной продукции стоимостью 22,6 млрд рублей и достроить распределительный центр стоимостью 2,5 млрд рублей.
В этом году Ростовская область в ходе Петербургского международного экономического форума заключила 16 инвестиционных соглашений на общую сумму 76,9 млрд рублей.
«Параллельно модернизируются морские порты региона. Так, в порту Азов компанией “Азовский морской терминал” построен и введён в эксплуатацию зерновой терминал, вложено 1,2 млрд рублей. Сейчас предприятие продолжает работы по улучшению инфраструктуры терминала (ограждения, наращивание складского хозяйства и погрузочно-перегрузочных механизмов). В порту Ростов компания “Ростовский порт” реализует инвестиционный проект по переносу портовых мощностей в промышленную зону “Заречная” к 2028 году. Ещё ряд компаний у нас строят и реконструируют терминалы», — сообщил губернатор.
Что стоит за этими цифрами и идеями? Конкретные изменения: километры дорог, современное жильё, новые производства и рабочие места, обновление социальной инфраструктуры.
Донской регион традиционно считается житницей, ведь он вносит немалый вклад в продовольственную безопасность страны. Благодаря плодородным почвам и упорному труду аграриев урожайность остаётся стабильно высокой. Потому сельское хозяйство — значительная часть экономики. Сегодня регион поставляет продукцию более чем в 100 стран и обеспечивает почти 12% всего российского экспорта.
Аграриям в краю хлеборобов — не только почёт и уважение, но и поддержка. В прошлом году, когда посевы сначала накрыли возвратные заморозки, а затем — засуха, именно слаженная работа помогла оперативно запустить эффективную поддержку. Чтобы земледельцы могли получить страховые выплаты, в Ростовской области был введён режим ЧС по заморозкам и засухе. В 2026-м тенденция продолжилась — только за первые три месяца с начала года фермерам выдали 98 льготных займов на сумму почти 300 млн рублей.
Школы и больницы.
Одним из самых заметных изменений за последние годы стало обновление социальной инфраструктуры. Большую поддержку в этом вопросе оказывают национальные проекты. Только за минувший год на Дону открылись 12 новых школ и пять детских садов, и это не считая объектов, введённых в эксплуатацию в предыдущие годы.
«Благодаря планомерной работе по расширению сети общеобразовательных учреждений в Ростовской области сокращается количество школ, которые работают в двусменном режиме», — отметил заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.
Обновляют и старые учреждения образования. Яркий тому пример — школа в хуторе Богураеве Белокалитвинского района, которая ведёт свою историю с 1898 года. Недавно она распахнула двери после капремонта. Здесь усилили несущие конструкции здания, заменили перекрытия спортивного и актового залов, привели в порядок кровлю и фасад, инженерные системы, благоустроили территорию, оснастили новым оборудованием.
Одной из важных отраслей по-прежнему остаётся здравоохранение. Так, по данным министра здравоохранения Ростовской области Наири Варданяна, в 2025 году за счёт бюджета в регионе установили 13 модульных зданий. Также обновили автопарк: закупили 83 единицы санитарного транспорта и девять автомобилей скорой помощи. Капитальный ремонт провели в 32 медучреждениях.
С 2019 года на Дону по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили порядка тысячи общественных пространств — от уютных дворов до оживлённых парков и набережных. В 2026 году работы по благоустройству пройдут ещё на 131 объекте в 55 муниципалитетах Ростовской области — на это направят более 1,1 млрд рублей.
Один из заметных шагов в реализации проекта — обновление общественной территории в станице Боковской. Этот объект стал победителем всенародного голосования в 2025 году и уже в этом году обретёт новую жизнь: на благоустройство направят почти 13 млн рублей.
Расширяются меры поддержки многодетных семей, семей участников СВО, реализуется новые инициативы для повышения рождаемости. Например, с начала этого года беременные студентки могут рассчитывать на выплату в 100 тыс. рублей. Кроме того, уже более тысячи семей получили электронные сертификаты номиналом в 20 тыс. рублей для новорождённых. Эти деньги предназначены для покупки младенцу вещей первой необходимости.