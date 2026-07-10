Как за последние годы изменился регион?

Аграриям в краю хлеборобов — не только почёт и уважение, но и поддержка. В прошлом году, когда посевы сначала накрыли возвратные заморозки, а затем — засуха, именно слаженная работа помогла оперативно запустить эффективную поддержку. Чтобы земледельцы могли получить страховые выплаты, в Ростовской области был введён режим ЧС по заморозкам и засухе. В 2026-м тенденция продолжилась — только за первые три месяца с начала года фермерам выдали 98 льготных займов на сумму почти 300 млн рублей.