Сбербанк и банк «Кузнецкий» предоставят кредиты Орлу и Мценску на 335 млн рублей

Кредитную линию для администрации Орла сроком на один год с фиксированной процентной ставкой откроет Сбербанк. Контракт заключили по начальной цене 52,8 млн руб. Средства, предназначенные для покрытия дефицита бюджета и погашения муниципальных долгов, должны быть перечислены в течение двух дней после обращения заказчика.