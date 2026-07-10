Эвакуированные жители Таганрога не вернутся в дома в ближайшие дни

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Таганрог на место ночной массированной воздушной атаки. Он встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения, чьи дома оказались в зоне ЧС, и сообщил, что вернуться домой они смогут только через несколько дней.