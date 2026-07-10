Эвакуированные жители Таганрога не вернутся в дома в ближайшие дни

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Таганрог на место ночной массированной воздушной атаки. Он встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения, чьи дома оказались в зоне ЧС, и сообщил, что вернуться домой они смогут только через несколько дней.
— Сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет, — уточнил он.
В сообщении также сказано, что в морском порту продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов, на месте работают оперативные службы и прибыл пожарный поезд. Как отметил глава региона, пены для тушения достаточно, что позволит минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.
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