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Эвакуированные жители Таганрога не вернутся в дома в ближайшие дни

Губернатор встретился с эвакуированными жителями Таганрога в ПВР.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Таганрог на место ночной массированной воздушной атаки. Он встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения, чьи дома оказались в зоне ЧС, и сообщил, что вернуться домой они смогут только через несколько дней.

— Сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет, — уточнил он.

В сообщении также сказано, что в морском порту продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов, на месте работают оперативные службы и прибыл пожарный поезд. Как отметил глава региона, пены для тушения достаточно, что позволит минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.

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