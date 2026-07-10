Бочаров оценил преображение хутора Яминского и станицы Алексеевской

— Алексеевский район является ярким, показательным примером участия муниципального образования в программах развития Волгоградской области. Мы видим достаточно серьезный объем ресурсов, который привлечен из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для развития района. Это не только благоустройство, но и большая работа, связанная с системами водоснабжения, дорожно-транспортной инфраструктурой. Важно, что в планировании и реализации мероприятий принимают участие непосредственно сами жители. Всё это дает хороший результат, — отметил Андрей Бочаров.