Новые правила Росреестра: как изменится учёт границ сельхозугодий в Нижегородской области

Для граждан и собственников участков это не вводит дополнительных административных барьеров, но даёт ясные правовые ориентиры при операциях с землёй. При этом Росреестр напоминает о другом важном изменении: с 1 марта 2025 года действует закон № 487‑ФЗ, который обязует уточнять границы земельных участков. Если границы участка не внесены в ЕГРН, это автоматически блокирует юридически значимые сделки: продажу, дарение, оформление наследства и регистрацию построек до проведения межевания и внесения данных в реестр.