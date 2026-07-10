Новые правила Росреестра: как изменится учёт границ сельхозугодий в Нижегородской области

С 1 июля 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить сведения о границах сельскохозяйственных угодий, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Нижегородской области. Изменения следуют поправкам в Федеральный закон № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», принятым в июле 2015 года и дополненным новыми нормами.
Ранее информация о границах пашен, сенокосов, пастбищ и участков с многолетними насаждениями хранилась только в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Из‑за этого реестр недвижимости иногда содержал неполные данные, и Росреестр вынужден был запрашивать сведения у органов местного самоуправления.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова отметила, что внесение границ сельхозугодий в ЕГРН повысит полноту и достоверность реестра. По её словам, для Нижегородской области, где сельхозземлям уделяется большое внимание, нововведение упростит вовлечение паёв в оборот и улучшит правовое регулирование. Точность сведений в ЕГРН, подчеркнула Горелова, защитит ценные сельскохозяйственные земли от нецелевого использования.
Основные положения нововведения:
в ЕГРН будут заноситься описание границ сельскохозяйственных угодий и реквизиты решений об их установлении или изменении; сведения в реестр будет направлять Минсельхоз России, который обязуется передавать соответствующие документы в Росреестр; внесение сведений будет поэтапным, по мере поступления данных из ЕФИС ЗСН.
Для граждан и собственников участков это не вводит дополнительных административных барьеров, но даёт ясные правовые ориентиры при операциях с землёй. При этом Росреестр напоминает о другом важном изменении: с 1 марта 2025 года действует закон № 487‑ФЗ, который обязует уточнять границы земельных участков. Если границы участка не внесены в ЕГРН, это автоматически блокирует юридически значимые сделки: продажу, дарение, оформление наследства и регистрацию построек до проведения межевания и внесения данных в реестр.
Татьяна Горелова советует владельцам земель не откладывать проверку статуса участка. Проверить наличие сведений о границах можно бесплатно на Национальной системе пространственных данных (НСПД) по адресу nspd.gov.ru. Если информации нет, рекомендуется как можно раньше обратиться к кадастровому инженеру: процедура межевания занимает время, и её лучше пройти до появления необходимости в регистрации сделок.
Напомним, ранее в Нижегородском Росреестре отметили, что 100% границ муниципалитетов внесены в ЕГРН.