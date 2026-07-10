В некоторых регионах Сибири власти рекомендуют переходить на удаленку ради экономии бензина

Правительство Новосибирской области ввело режим повышенной готовности в связи с дефицитом топлива в регионе.
Согласно постановлению, компаниям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу, чтобы снизить потребление бензина. Исключение — организации, связанные с жизнеобеспечением населения.
Жителям также посоветовали ограничить поездки на личных автомобилях. «В случае поездки убедиться в достаточном количестве топлива для достижения цели поездки и обратного возвращения», — написано в документе.
Кроме того, правительство Томской области порекомендовало чиновникам чаще проводить совещания онлайн и тщательнее планировать служебные выезды. По данным РИА Томск, государственные органы региона расходуют около 15 тысяч литров топлива в месяц.
Фото на главной: prostooleh / magnific.com.
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