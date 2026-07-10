В Нижнем Новгороде фиксируют случаи укуса постельных клопов

Нередко следы укусов клопов ошибочно принимают за проявления аллергии или симптомы ветрянки — особенно если следы на коже появились только у одного члена семьи. Как пояснила дерматолог ПОМЦ Ольга Чернова, клопы атакуют всех без исключения, однако реакция на их укусы сильно зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы: у 30−50% людей внешние проявления могут полностью отсутствовать. Поэтому отсутствие покраснений и зуда у одного из домочадцев не означает, что его не кусали.