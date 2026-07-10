В Нижнем Новгороде фиксируют случаи укуса постельных клопов

В Нижнем Новгороде всё чаще регистрируют случаи укусов постельными клопами. Специалисты подчёркивают: сегодня появление этих насекомых в городской квартире — уже не обязательно признак плохой гигиены. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
К распространению вредителей приводят высокая плотность населения, активный рынок аренды жилья и частые переезды. Дополнительным фактором риска становится покупка подержанной мебели, матрасов и бытовой техники.
Нередко следы укусов клопов ошибочно принимают за проявления аллергии или симптомы ветрянки — особенно если следы на коже появились только у одного члена семьи. Как пояснила дерматолог ПОМЦ Ольга Чернова, клопы атакуют всех без исключения, однако реакция на их укусы сильно зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы: у 30−50% людей внешние проявления могут полностью отсутствовать. Поэтому отсутствие покраснений и зуда у одного из домочадцев не означает, что его не кусали.
Характерный признак нападения клопов — так называемая «дорожка» из укусов. По словам эксперта, насекомое редко насыщается за один прокол: двигаясь вдоль кровеносного сосуда, оно оставляет на коже цепочку из 3−5 укусов, расположенных на расстоянии 1−2 сантиметров друг от друга. Такой рисунок не свойственен ни блохам, ни комарам. Кроме того, зуд от укусов клопов обычно более интенсивный и продолжительный, а его выраженность нарастает к вечеру.
Чтобы подтвердить наличие клопов в квартире, стоит обратить внимание на ряд косвенных признаков:
бурые или алые пятнышки на постельном белье — это следы раздавленных во сне сытых насекомых;
мелкие чёрные точки на матрасе — продукты жизнедеятельности клопов;
в швах матраса, подушек и складках текстиля можно обнаружить самих вредителей, а также их сброшенные хитиновые оболочки и белые яйца.
При появлении укусов врачи не рекомендуют их расчёсывать: это усиливает раздражение и повышает риск занесения инфекции. Для облегчения состояния допустимо использовать антигистаминные мази или охлаждающие лосьоны. Однако полностью избавиться от клопов самостоятельно практически невозможно: надёжным решением остаётся профессиональная дезинсекция.
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