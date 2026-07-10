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«Пари НН» расторг контракт с защитником Хуаном Кастильо

Колумбийский футболист провел за нижегородскую команду 25 матчей.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Пари НН» прекратил сотрудничество с колумбийским защитником Хуаном Камило Кастильо Андраде. Контракт с 23-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Пари НН».

Хуан Кастильо присоединился к нижегородской команде в январе 2025 года, подписав долгосрочное соглашение. За время выступлений в составе «Пари НН» защитник провел 25 официальных матчей, став одним из игроков обороны команды в прошедшем сезоне.

В клубе поблагодарили футболиста за совместную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере. О том, где колумбийский защитник продолжит выступления, пока не сообщается.