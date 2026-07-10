Торги по продаже крупного актива пермского холдинга-банкрота не состоялись

ООО «Агросепыч» зарегистрировано 2009 году. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, а также производство сырого молока. Общество входит в холдинг некогда одного из крупнейших сельхозтоваропроизводителей «Ашатли». Помимо «Агросепыча», в группу входит еще восемь юрлиц (все — ООО): «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.