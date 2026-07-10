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Новую поликлинику для взрослых в Костроме планируют открыть к ноябрю

Это позволит обеспечить комфортные условия и врачам, и пациентам.

Поликлинику для взрослых на улице Профсоюзной в Костроме должны открыть к ноябрю этого года. Учреждение возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.

Новый корпус позволит обеспечить комфортные условия и врачам, и пациентам. Планируется, что туда будет переведена терапевтическая служба — всего 29 участков. На объекте завершаются отделка стен, монтаж слаботочных сетей, благоустройство. Ведется обустройство крылец.

«В этом помещении созданы все условия, необходимые для оказания специализированной помощи. Важно, что здание одноэтажное. В старой поликлинике терапевты находились на третьем этаже. Людям старшего возраста подниматься было тяжело, к маломобильным гражданам врачи спускались сами. После открытия корпуса к нам придут работать восемь новых терапевтов», — рассказала заведующая поликлиникой Светлана Кирпичева.

На освободившихся площадях поликлиники разместятся врачи узких специальностей, функциональной и УЗИ-диагностики, отделение профилактики и центр здоровья. Это даст возможность расширить возможности по проведению диспансеризации и профосмотров.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.