Новую поликлинику для взрослых в Костроме планируют открыть к ноябрю

Поликлинику для взрослых на улице Профсоюзной в Костроме должны открыть к ноябрю этого года. Учреждение возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
Новый корпус позволит обеспечить комфортные условия и врачам, и пациентам. Планируется, что туда будет переведена терапевтическая служба — всего 29 участков. На объекте завершаются отделка стен, монтаж слаботочных сетей, благоустройство. Ведется обустройство крылец.
«В этом помещении созданы все условия, необходимые для оказания специализированной помощи. Важно, что здание одноэтажное. В старой поликлинике терапевты находились на третьем этаже. Людям старшего возраста подниматься было тяжело, к маломобильным гражданам врачи спускались сами. После открытия корпуса к нам придут работать восемь новых терапевтов», — рассказала заведующая поликлиникой Светлана Кирпичева.
На освободившихся площадях поликлиники разместятся врачи узких специальностей, функциональной и УЗИ-диагностики, отделение профилактики и центр здоровья. Это даст возможность расширить возможности по проведению диспансеризации и профосмотров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.