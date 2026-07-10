Власти предложили инвестору открыть в водонапорной башне Советска пивоварню

На территории водонапорной башни на улице Тимирязева в Советске власти предложили инвестору открыть пивоварню. Об этом в ходе эфира в «Центре управления регионом» 9 июля рассказал глава администрации города Аркадий Данилов.
«У башни вообще есть частные хозяева. Они купили в свое время эту башню и начали там какие-то работы, — рассказал о предыстории объекта Данилов. — Они сделали благоустроенную территорию перед ней, даже какие-то столики выставляли. Они планируют сделать там арт-пространство, у них планировался выставочный комплекс. И, по-моему, они хотели сделать два номера гостиничных либо смотровую площадку с рестораном наверху, что, мне кажется, более разумно потому что вид хороший на реку Неман. Это частные инвестиции, и с ними мы пытаемся вести переговоры, чтобы понять вообще масштаб их вложений и как быстро они хотят все сделать».
Далее Данилов заметил, что город заинтересован в том, чтобы подобные исторические объекты быстрее включались в экономический оборот. Он также добавил, что собирается встретиться с инвестором в ближайшее время для переговоров.
«На самом деле этот комплекс прекрасный. Под башней, когда чуть ниже спускаешься, подвалы, — продолжил глава. — Это было водохранилище, как мне сказали, туда заполнялась питьевая вода. Может, для того, чтобы пиво варить, или просто как запас для города. Это такие очень интересные объекты, исторические объекты, фактурные объекты. И мы говорим, что давайте, может быть, какую-то пивоварню сделаем вторую, чтобы у нас как-то уже город пивоваров становился, чтобы у нас было несколько пивоварен. Проведем переговоры, посмотрим».
В продолжение темы Данилов добавил, что оператор речных перевозок неоднократно обращался в администрацию с просьбой вырубить деревья перед башней, чтобы открыть вид на нее с реки Неман.
«Он к нам все время обращается и говорит: “Я все время говорю про эту водонапорную башню, ее с реки не видно, потому что там много деревьев”. Вообще Советск это очень зеленый город. Я ему говорю: “Ты знаешь, как к подрезке деревьев относятся жители города”. Ну, а сейчас вообще-то запрещено, в летний период это нельзя. Но мы рассматриваем вопрос. То есть когда будет осенне-зимний период, мы можем все-таки коронирование сделать, чтобы с воды было видно эту башню. Нужно открыть эту красоту», — заключил глава.
В сентябре 2022 года глава представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России в регионе Ольга Тесленко на форуме индустрии гостеприимства West Horeca Forum заявила, что некий инвестор хочет превратить в туристический объект старую водонапорную башню Тильзита в Советске. Она добавила, что сама выступила разработчиком проекта, но имя инвестора озвучивать не стала. Позднее редакция «Нового Калининграда» обращалась в администрацию Советска с просьбой раскрыть имя инвестора, однако власти это сделать отказались.
«Была идея сделать круглый гостиничный номер, один. Очень дорогой, чтобы его сдавать под свадьбы, и так далее, — говорила Тесленко о планах инвестора. — Он будет просто фешенебельный. Очень дорого, 25 тыс. Он будет сдаваться только под события и сверху будет обзорная площадка с рестораном, на котором планируются буквально три столика. Заказ идет заранее, то есть никакой кухни там не будет. И чтобы это была обзорная площадка. То есть это такой лакшери, потому что у нас ограничено место».
Водонапорная башня, расположенная на берегу Немана на ул. Тимирязева была построена в Тильзите на холме Ангелов в 1898 году. Во время Второй мировой войны строение было повреждено, а в послевоенные годы оно лишилось крыши. В марте 2007 года башню признали объектом культурного наследия местного значения.