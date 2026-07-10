Власти предложили инвестору открыть в водонапорной башне Советска пивоварню

«Он к нам все время обращается и говорит: “Я все время говорю про эту водонапорную башню, ее с реки не видно, потому что там много деревьев”. Вообще Советск это очень зеленый город. Я ему говорю: “Ты знаешь, как к подрезке деревьев относятся жители города”. Ну, а сейчас вообще-то запрещено, в летний период это нельзя. Но мы рассматриваем вопрос. То есть когда будет осенне-зимний период, мы можем все-таки коронирование сделать, чтобы с воды было видно эту башню. Нужно открыть эту красоту», — заключил глава.