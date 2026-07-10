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ГАИ Минска назвала самые опасные районы столицы для мотоциклистов

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Два района белорусской столицы лидируют в статистике ДТП с участием мотоциклов, сообщил старший инспектор ДПС СП по ОДБ ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Рудько.

Источник: Sputnik.by

«Львиная доля дорожных инцидентов с участием двухколесного скоростного транспорта приходится на Фрунзенский и Первомайский районы столицы», — цитирует слова старшего инспектора ведомственное издание МВД Беларуси «На страже».

Рудько отметил, что именно в этих районах сосредоточены крупные спальные массивы с густой сетью просторных магистралей — проспектами Независимости, Пушкина и улицей Притыцкого.

При этом Фрунзенский район является самым большим по численности, а в Первомайском — большая концентрация молодежи, которая выбирает для передвижения мотоциклы. В этих районах также широкие проезды, что создает иллюзию свободного пространства и провоцирует на ускорение.

Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал, что инспекторы проводят работу с мотоциклистами в ежедневном режиме — с апреля по октябрь. И главная проблема байкеров — агрессивное маневрирование.

Ранее эксперты ГКСЭ по Могилевской области назвали основные причины ДТП с участием мотоциклистов.