ГАИ Минска назвала самые опасные районы столицы для мотоциклистов

«Львиная доля дорожных инцидентов с участием двухколесного скоростного транспорта приходится на Фрунзенский и Первомайский районы столицы», — цитирует слова старшего инспектора ведомственное издание МВД Беларуси «На страже».
Рудько отметил, что именно в этих районах сосредоточены крупные спальные массивы с густой сетью просторных магистралей — проспектами Независимости, Пушкина и улицей Притыцкого.
При этом Фрунзенский район является самым большим по численности, а в Первомайском — большая концентрация молодежи, которая выбирает для передвижения мотоциклы. В этих районах также широкие проезды, что создает иллюзию свободного пространства и провоцирует на ускорение.
Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал, что инспекторы проводят работу с мотоциклистами в ежедневном режиме — с апреля по октябрь. И главная проблема байкеров — агрессивное маневрирование.
Ранее эксперты ГКСЭ по Могилевской области назвали основные причины ДТП с участием мотоциклистов.