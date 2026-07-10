«Кто куда, а мы на остров»: волгоградцы массово потянулись на Сарпинский за уединением и загаром

А вот у хуторян, которые здесь живут, летом, как и в другое время года, обычные для деревенской жизни хлопоты. Выпасти скотину, полить огород, съездить на материк за продуктами — так и летят незаметно дни. Казалось бы, так долго ждали лета, а тут, не успели оглянуться, как и до осени уже рукой подать. Так что тем, кто еще не открыл для себя остров, стоит поторопиться.