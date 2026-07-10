Кардиолог подсказала, как снизить вред кофе

«Если утром показатели немного повышены, а днем снижаются до нормы, то употребление бодрящего напитка можно просто перенести на дневное время. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды», — сказала Байдина в беседе с «Лентой.ру».