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Кардиолог подсказала, как снизить вред кофе

Кардиолог Байдина: молоко снижает агрессивное влияние кофе на сосуды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Молоко снижает агрессивное влияние кофе на сосуды, рассказала кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.

«Если утром показатели немного повышены, а днем снижаются до нормы, то употребление бодрящего напитка можно просто перенести на дневное время. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды», — сказала Байдина в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, для здоровых людей безопасная доза составляет две-три чашки в день. Большее количество может вызвать скачок давления и учащенное сердцебиение, добавила Байдина. Гипертоникам, которые принимают лекарства, можно выпивать одну чашку кофе умеренной крепости в день, но только при стабильном давлении, отметила специалист. Тем, у кого нестабильное давление или частые скачки, от кофе лучше отказаться полностью, порекомендовала врач.

Особенно опасно сочетать кофеин с курением на фоне стресса или недосыпа — это неизбежно приводит к резкому подъему давления и тахикардии, пояснила Байдина.

Также кардиолог предупредила, что весной и осенью из-за перепадов атмосферного давления стоит проявлять особую осторожность.