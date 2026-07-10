Фестиваль автодомов собрал путешественников в Городце

Фестиваль автодомов «БЛАГОфест» проходит в Городецком округе. Участников автоколонны путешественников встретили на территории округа. Об этом сообщил глава Городца Александр Мудров в своем MAX-канале.
Туристы, которые путешествуют по России на домах на колесах, посетили Городец и отправились на экскурсии по местным музеям. Для гостей также организовали встречу с песнями и знакомством с городом.
По словам главы округа, автотуризм становится новым направлением для территории. Власти планируют создавать условия для приема разных категорий путешественников и развивать современные форматы отдыха.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по реализации туристических проектов.