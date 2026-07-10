Воронежским инвесторам дали больше времени для выхода на плановые показатели

Ранее действующие правила позволяли региональным властям расторгнуть договор с инвестором, если тот в течение двух лет подряд не достигал ключевых показателей по объему вложений в основной капитал и налоговым отчислениям. В таком случае компания должна была вернуть полученную поддержку.