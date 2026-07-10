Воронежским инвесторам дали больше времени для выхода на плановые показатели

Депутаты Воронежской областной думы внесли изменения в региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности. Поправки приняли на последнем пленарном заседании весенней сессии парламента. Законопроект представила министр экономического развития области Людмила Запорожцева.
Изменения касаются особо значимых инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. Как пояснили в облдуме, документ подготовлен с учетом сложной экономической ситуации, влияющей на сроки исполнения бизнес-планов.
Ранее действующие правила позволяли региональным властям расторгнуть договор с инвестором, если тот в течение двух лет подряд не достигал ключевых показателей по объему вложений в основной капитал и налоговым отчислениям. В таком случае компания должна была вернуть полученную поддержку.
Теперь этот срок увеличен до трех последовательных лет. Это позволит инвесторам завершать проекты без риска досрочного расторжения договора с регионом, если задержка связана с объективными обстоятельствами.
По данным регионального минэкономразвития, сейчас в Воронежской области реализуется более 60 особо значимых инвестпроектов. Мониторинг 2024−2025 годов показал, что часть компаний столкнулась с ростом ключевой ставки, подорожанием кредитов, увеличением налоговой нагрузки, кадровым дефицитом и другими факторами. Также на сроки реализации проектов влияет близость региона к зоне проведения СВО.
Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов отметил, что принятая мера направлена на снижение рисков для бизнеса и повышение устойчивости реализации крупных проектов. По его словам, поправки должны помочь сохранить благоприятный инвестиционный климат и дать предпринимателям возможность завершить уже начатые проекты.
Людмила Запорожцева подчеркнула, что изменения не отменяют ответственности инвесторов. Дополнительный срок позволит компаниям либо выйти на параметры бизнес-плана, либо инициировать корректировку проекта через экспертный совет по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития области.
Кроме того, в закон внесли техническое уточнение по месту реализации проекта строительства завода по производству гофрокартона и гофротары. Поправка должна устранить разночтения.