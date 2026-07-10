Продолжительность жизни за сто лет выросла почти вдвое, заявила Голикова

МОСКВА, июл 10 — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни за последние сто лет выросла почти вдвое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в московском Центре международной торговли проходит деловой бранч с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой при участии ведущих российских ученых и известных артистов.
«За последние сто лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти в два раза», — сказала Голикова во время мероприятия.
По словам Голиковой, увеличению продолжительности жизни способствуют новые методы лечения, технологии и гаджеты, которые меняют повседневную жизнь, здравоохранение и культуру. При этом вице-премьер подчеркнула, что в центре всех этих изменений всегда остается человек, поэтому необходимо продолжать искать новые способы сохранения здоровья и долголетия.