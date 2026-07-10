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Продолжительность жизни за сто лет выросла почти вдвое, заявила Голикова

Голикова: ожидаемая продолжительность жизни за сто лет выросла почти вдвое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, июл 10 — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни за последние сто лет выросла почти вдвое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в московском Центре международной торговли проходит деловой бранч с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой при участии ведущих российских ученых и известных артистов.

«За последние сто лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти в два раза», — сказала Голикова во время мероприятия.

По словам Голиковой, увеличению продолжительности жизни способствуют новые методы лечения, технологии и гаджеты, которые меняют повседневную жизнь, здравоохранение и культуру. При этом вице-премьер подчеркнула, что в центре всех этих изменений всегда остается человек, поэтому необходимо продолжать искать новые способы сохранения здоровья и долголетия.

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