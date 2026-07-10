В Стерлитамакском политехническом колледже завершился капитальный ремонт

Реконструкция учебного корпуса № 1 завершилась в политехническом колледже Стерлитамака в Башкирии. Здание, введенное в эксплуатацию в два этапа в 1977 и 1982 годах, пережило комплексную реновацию по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве просвещения республики.
Работы начались с замены кровли, а также систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Фасад здания утеплен и облицован современными металлокассетами. В холлах и аудиториях смонтированы подвесные потолки, стены облицованы износостойким керамогранитом, выполнена штукатурка и покраска.
Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. Санузлы полностью переоборудованы, у центрального входа установлены современные пандусы для маломобильных студентов.
Обновление материальной базы синхронизировано с участием колледжа в федеральном проекте «Профессионалитет». Колледж готовит рабочих для реального сектора экономики: сварщиков, операторов станков с ЧПУ и IT-специалистов. Корпус № 1 стал площадкой, которая позволяет реализовывать прикладные программы подготовки специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.